Okul servislerinin son günlerde trafik kazalarına karışması nedeni ile polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte okul servislerini ve şoförleri denetledi.

Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yurt genelinde okul servislerinin de içinde olduğu trafik kazaları artmaya başladı.

KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

Bu nedenle denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul önünde kontrol noktası oluşturdu.

Araç içerisinde koronavirüs tedbirlerine de dikkat eden memurlar, sürücü ve öğrencilerin emniyet kemerlerini denetledi.

Bolu'da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor VİDEO









BİLGİLENDİRME YAPILDI

Kadın memurlar ise servis içerisinde öğrencilere emniyet kemerinin önemi ve salgın kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

'YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ ULAŞILABİLİR YERDE OLMALI'

Kontroller sırasında bazı okul servisi sürücüleri, araçlarındaki yangın söndürme cihazını bulmakta ve çıkarmakta zorlanırken, ekipler cihazların kolay ulaşılabilir yerde olması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.