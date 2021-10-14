Euro
10.6509
1.02%
Dolar
9.1674
0.99%
Altın
529.55
1.14%
Borsa
1.417
0.22%
Bitcoin
524.541
5.12%
EXEN Coin
21.85
-0.68%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Bolu'da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

    Okul servislerinin son günlerde trafik kazalarına karışması nedeni ile polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.
    • AA
    • 14.10.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor

    Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte okul servislerini ve şoförleri denetledi.

    Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yurt genelinde okul servislerinin de içinde olduğu trafik kazaları artmaya başladı.

    KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

    Bu nedenle denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul önünde kontrol noktası oluşturdu.

    Araç içerisinde koronavirüs tedbirlerine de dikkat eden memurlar, sürücü ve öğrencilerin emniyet kemerlerini denetledi.

    Bolu'da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor VİDEO


    Bolu da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #1

    BİLGİLENDİRME YAPILDI

    Kadın memurlar ise servis içerisinde öğrencilere emniyet kemerinin önemi ve salgın kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı.

    Bolu da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #2

    'YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ ULAŞILABİLİR YERDE OLMALI'

    Kontroller sırasında bazı okul servisi sürücüleri, araçlarındaki yangın söndürme cihazını bulmakta ve çıkarmakta zorlanırken, ekipler cihazların kolay ulaşılabilir yerde olması gerektiği konusunda sürücüleri uyardı.

    Bolu da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #3

    Bolu da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #4

    Bolu da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #5

    Bolu da okul servislerine yönelik denetimler sürüyor #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir