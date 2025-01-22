Bolu'da otel yangınında Doğan çifti 2 çocuğuyla can verdi

DHA

Türkiye, salı sabahı Bolu'dan gelen haberle sarsıldı. Önemli kış turizmi merkezlerinden Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de gece 03.37 sıralarında başlayan yangın, 12 katlı binayı tamamen sardı.

Alevlerin yükselmesiyle birlikte otelde konaklayan 238 kişi, uykusundan uyandı.

Kimi kurtulmak için yangın merdiveni aradı, kimi ise çarşafları birbirine bağlayarak metrelerce yükseklikten kurtulmaya çalıştı.

TÜRKİYE KAYBETTİĞİ CANLARINA AĞLIYOR...

İtfaiyenin yoğun çabasına rağmen binanın ahşap kaplama olması nedeniyle alevlerle mücadele zorlaştı.

Gün ağırdıkça bilanço ağırlaştı. 76 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yaralının olduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatını kaybedenlerin isimleri de birer birer ortaya çıkmaya başladı.

BİR AİLE DAHA GİTTİ: DÖRDÜ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

O isimlerden dördünün de aynı aileye mensup olduğu ortaya çıktı.

Yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gittikleri öğrenildi.

Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın, beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Doğan Ailesi'nin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.