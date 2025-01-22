AA

Türkiye, Bolu'daki otel faciası için yasta...

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, art ardına sıralanan ihmaller zinciri nedeniyle 76 cana mal oldu.

51 kişinin yaralandığı feci yangından geriye, yarım kalan hayaller ve gözü yaşlı aileler kaldı.

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ ÖLDÜ

Yangında 14 ferdini yitiren Gültekin ailesi, büyük bir acı yaşadı.

Yangında hayatını kaybeden doktor Enes Gültekin'in meslektaşları, Gültekin için hastanede veda töreni düzenledi.

ÇALIŞTIĞI HASTANEDE GÖZYAŞLARIYLA ANILDI

Hastane morguna getirilen Gültekin'in naaşı yapılan duanın ardından cenaze aracına konuldu.

Gültekin'in naaşı, yakınları, mesai arkadaşları ve hastane çalışanlarından helallik istenmesinin ardından cenaze namazının kılınacağı Kalıcı Konutlar Camisi'ne götürüldü.

"HERKESE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIRDI"

Gültekin'in çalışma arkadaşı Murat Kemal Keskin, Enes Hoca ile mesai yaptıklarını belirterek, "Beraber çalıştık. Beraber güldük ağladık. Çok değerli bir kardeşimizdi. İyi bir insandı. Herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Güzel bir kardeşimizi kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

"HİÇBİR İNSANI KIRMADI"

Mesai arkadaşı Yeşim Alkan da Gültekin'in çok iyi bir insan olduğunu anlatarak, "Bu zamana kadar hiçbir kötülüğünü, zararını, bir insanı kırdığını görmedim. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Hastanenin güvenlik görevlisi Aydın Ağır da Gültekin'in hastaların ve personelinin çok sevdiği bir hoca olduğunu ifade etti.