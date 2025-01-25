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DHA

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün, Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort adlı oteli de soruşturma kapsamına alındı. Bu çerçevede, jandarma ekipleri tarafından Gazelle Resort ve Grand Kartal Otel'e yönelik incelemeler başlatıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., otelin teknik personelleri Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel muhasebe görevlileri Cemal Ö. ile Mehmet S., teknik personeller Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., ayrıca Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ile Başkan Vekili İsmail K. sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ZANLILARDAN 4'Ü ADLİYEDE

İncelemeler sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye girişi, güvenlik önlemleri kapsamında adliyenin arka kapısındaki otopark girişinden sağlandı.