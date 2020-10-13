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    Bolu'da sahte içki operasyonu

    Polisin yaptığı operasyonda, bir büfede 1110 litre etil alkol ve 1288 adet içki aroması ele geçirildi.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 20:10
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    Bolu'da sahte içki operasyonu

     

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen 'alkol operasyonları' kapsamında Bolu'da da 11 ekip ve 27 personelle 15 iş yerinde arama yapıldı.

    1110 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

    Bolu Valiliği'nden alınan bilgiye göre, il genelinde gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde 1 büfede 1 litrelik şişeler halinde 1110 litre etil alkol, ayrıca aynı büfede 1228 adet içki aroması ele geçirildi.

    Büfe sahibi G.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

    Bolu da sahte içki operasyonu #1

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