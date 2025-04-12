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İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan kazada, bir cip sürücüsü, kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaygan zeminde savrulan araç şarampole devrildi.

AĞAÇ HAYATINI KURTARDI

Devrilen cip, şarampoldeki bir ağaca takılarak yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Araçta mahsur kalan sürücü, kornaya basarak çevreden yardım istedi.

Korna sesini duyan başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Ekipler, aracın hareket etmemesi için halatla sabitleme yaptıktan sonra sürücüyü güvenli şekilde araçtan çıkardı.

Cipin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, “Ağaç olmasaydı şarampolden aşağı yuvarlanabilirdim” dedi.

Araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.