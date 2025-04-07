Haberler



Gündem



Bolu'da seyir halindeki aracın kapısını açıp dans eden sürücü araçtan düştü

Bolu'da seyir halindeki aracın kapısını açıp dans eden sürücü araçtan düştü Kentte seyir halindeyken kapıyı açarak dans etmeye başlayan sürücü, dengesini kaybederek yere düştü. O anlar, araçtaki arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.