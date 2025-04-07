İHA
Bolu’da, seyir halindeyken müzik eşliğinde araç kapısını açıp dans etmeye çalışan sürücü trafiği hiçe saydı.
Bir anda dengesini kaybederek yola düşen sürücü yaralandı.
O anlar araçtaki arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİLER
Sürücünün düşmesiyle birlikte aracın kontrolü kayboldu.
Araçtaki diğer yolcular aracı güçlükle durdurdu.
VİDEOYU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, sürücünün arkadaşları tarafından sosyal medyada ''Düşersek yere uzanırız'' notuyla paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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