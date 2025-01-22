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Yerel seçimlerin ardından belediyeler kadrolarını oluşturdu...

Sık sık liyakat vurgusunun yapıldığı CHP'de ise atamalar tartışma konusu oldu.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE AKRABA ATAMALARI

Özellikle seçimlerin ardından yapılan akraba atamaları, geniş kesimlerden tepki çekmişti.

Bunun en net örneklerinden birisi de yangın felaketinin yaşandığı Bolu'da kayıtlara geçmişti.

DAYISININ OĞLUNU İTFAİYENİN BAŞINA ATADI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı.

Tanju Özcan, dayısının oğlu Gülener'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamasını, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok." sözleriyle savunmuştu.

WEB SAYFASI SERVİS DIŞI

Öte yandan Bolu Belediyesi web sitesinin, yangın faciası sonrası servis dışı kalması da kamuoyunun gündeminde.

DENETİM SORUMLULUĞU BELEDİYEYE AİT

Ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ardından otelin denetlenmesinin belediye sorumluluğunda olmadığını iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Yürürlükte olan Belediye Yangın Yönetmeliğine göre sorumluluk belediyelere ait.

Yönetmeliğin "Görevleri" düzenleyen 6. maddesi "İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır" başlığındaki 1. fıkrasının (J) bendine göre işyerlerinde denetleme sorumluluğu belediyenin. J) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü raporları vermek ve görüş bildirmek.

Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada "ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir." ifadesi yer alıyor.

"YANGIN MERDİVENİ VAR MI YOK MU BİLMİYORUM"

Dün Kartalkaya Kayak Merkez'inde açıklamalarda Tanju Özcan, otele ruhsatın 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini söylemişti.

Bolu Belediyesi'nin alanda denetim yapma yetkisinin olmadığını açıklayan Özcan, şunları söylemişti:

Ruhsatı biz vermediğimiz için sensör var mı, yangın merdiveni var mı. Var desem de doğru olmaz, yok desem de doğru olmaz. Çünkü bizim elimizde veri yok. Burası belediye sınırı dışında olduğu için, burası turizm özel alanı dolasıyla otellerin ruhsatı da Turizm Bakanlığı tarafından verildiği için kayıtlar oradadır. İtfaiyeci arkadaşlardan bilgi aldım, bir tane yangın merdiveni olduğunu söylediler. Ama ikincisi var mı, yok mu ben de göremedim, binanın etrafını dolaştım. Ruhsatı biz vermediğimiz için denetimler de bize ait olmadığı için 'var desem de yok desem de' yanlış olur. Otelde yangın merdiveni var mı bilemiyorum. Buranın ruhsatı Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş bir ruhsat, dolayısıyla elimizde veri yok. O tarihlerde bizden bilgi, belge istendi mi an itibarıyla buna cevap veremem ama ruhsatı veren Bolu Belediyesi olarak biz değiliz.

20 GÜN ÖNCE ONAY VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Bolu Belediyesi'nin Grand Kartal Otel'deki restoranta 20 gün önce yangın denetim raporu verdiği ortaya çıktı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "yetki alanımızda değil" dediği otelin kafe-restoran bölümüne, 2 Ocak 2025 tarihinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın güvenliği raporu düzenlendiği ifade edildi.

YETKİYİ GÜLENER VERDİ

Oteldeki kafe-restoran bölümüne onay veren yazıyı imzalayan ismin ise Tanju Özcan'ın belediye başkan yardımcısı olarak atayıp İtfaiye Müdürlüğü'nü bağladığı dayısının oğlu Sedat Gülener olduğu görüldü.

Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın adresinin kayıtlarda “Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu” olarak yer aldığı ifade edildi.