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    Bolu'da tarihi sütunun üstüne duvar ördüler

    Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi’ndeki, 1970'li yıllarda yeniden inşa edilen Aslahaddin Camisi’nin avlusunun çevreleyen duvarı, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütunun üzerine yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 09:12
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    Bolu'da tarihi sütunun üstüne duvar ördüler

    Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu’nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi.

    ÜSTÜNDE YAZILAR OLAN TARİHİ SÜTUNU GÖRENLER, TEPKİSİNİ GİZLEYEMİYOR

    Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor.

    Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.

    DAHA ÖNCE DE MUSALLA TAŞI OLARAK KULLANILIYORMUŞ

    Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.

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