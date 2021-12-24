Bolu'da temizlik işçisi bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Sokakları süpürürken bulduğu cüzdanı polis yoluyla sahibine teslim eden Pakize Kefli, mutlu olduğunu söyledi.

Bolu Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Pakize Kefli, sabah saatlerinde valilik önünde yerleri süpürürken cüzdan bulup durumu polise bildirdi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Pakize Kefli, içinde kimlik ve 175 TL paranın bulunduğu cüzdanı olay yerine gelen trafik polisine teslim etti. Ç.D. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen cüzdan, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerince muhafaza altına alındı. Daha sonra cüzdan polis merkezine gelen sahibine verildi.

"BOĞAZIMDAN HARAM PARA GEÇMEZ"

Pakize Kefli, “Caddelerde temizlik yaparken çok cüzdan ve para buldum. Hepsini de polise teslim ettim. Benim boğazımdan haram para geçmez. Temizlik işi yapmak benim ne kadar görevimse, bulduğum cüzdanı da sahibine teslim etmek de benim görevim.

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"TOMARLA PARA BULSAM DA YİNE TESLİM EDERDİM"

Tomarla para bulsam da yine teslim ederim. Şu anda cüzdanı polise teslim etmekten çok mutluyum.” dedi.