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Bolu'da ters yön denetimi: Hak edenin cezası kesilecek tabii ki

Bolu'da ters yön denetimi: Hak edenin cezası kesilecek tabii ki Mudurnu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan ters yön denetimlerinde, kurallara uymayan 35 araç sürücüsüne 34 bin 755 lira ceza kesildi.