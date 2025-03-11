İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.
Son olarak trafik ekipleri, ilçenin önemli noktalarından birinde ters yönden gelen araçları durdurarak sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
34 BİN 755 LİRA CEZA KESİLDİ
Ters yön kurallarına uymadığı tespit edilen 35 sürücüye, toplam 34 bin 755 lira cezai işlem uygulandı.
Ters yöne giren bir sürücü ise "Genelde alışkanlık bu yol, uygulama iyi. Hak edenin cezası kesilecek tabii ki" dedi.
Mudurnu genelinde ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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