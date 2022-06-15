Bolu’da tesettürlü kadından açık giyinen üniversitelilere tepki

2 üniversite öğrencisi, giyimi nedeniyle bir kadının “Annen baban burada olsaydı böyle giyinir miydin?” tepkisiyle karşılaştı. Üniversitelilerden biri de “Sana ne” diyerek karşılık verdi.

Bolu’nun Kardelen Meydanı’nda yolda yürüyen iki üniversite öğrencisine, bir kadın tarafından tepki gösterildi.

Tepkinin nedeni ise üniversiteli genç kızların ‘açık giyinmeleri’…

“Anneniz, babanız burada olsaydı giyebilir miydiniz?”

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere göre öğrencilerin yoluna çıkan kadın, önce “Anneniz, babanız nerede?” diye sordu.

Ses tonu biraz daha yükselen kadın, “Anneniz, babanız burada olsaydı giyebilir miydiniz?” diyerek devam etti.

“Benim annem de kapalı ama…”

Kadının tepkisine karşılık veren öğrencilerden biri ise “Sana mı kalmış? Sana ne kardeşim?” dedi.

Sinirlenen üniversiteli “Benim annem de kapalı ama senin gibi değil.” diye konuştu.

Bunun üzerine kadın “Böyle giyinemezsiniz.” deyip, yoluna devam etti.

Bolu'da üniversiteli öğrencilere ‘böyle giyinemezsiniz’ tepkisi VİDEO