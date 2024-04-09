Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 52 kilo 600 gram yasaklı maddeyle yakalandılar

AA
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.
Son olarak operasyonun adresi Bolu oldu...
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde sevkini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında ev eşyası yüklü bir kamyonette arama yaptı.
Ele geçirilenler
Narkotik köpeği "Pako"nun kullanıldığı aramada, çekyatların içine gizlenmiş 77 parça halinde 52 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
1 kişi tutuklandı
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden M.G, sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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