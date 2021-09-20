Bolu'da yabancı uyruklu 2 kişi üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durdukları araçta yabancı uyruklu iki kişi üzerinde uyuşturucu yakaladı. Şüphelilerden 1’i ise tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Türkiye'de uyuşturucu satıcılarına ve taşıyıcılarına göz açtırılmıyor.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptıkları uygulama sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Yapılan incelemede araçta bulunan 4 yabancı uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlendi.

Üst aramalarında şahıslardan 2'sinin üzerinde 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Göçmenlerin yakalandığı araç trafikten men edilerek, araç sürücüsü hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

Üzerlerinde uyuşturucu hapla yakalanan yabancı uyruklu 2 şahıs ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1’i yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılırken, diğeri tutuklanarak cezaevine gönderildi.