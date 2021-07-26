Bolu'da göreve geldikten sonra ilk olarak Suriyelilere yapılan tüm yardımları kesen Tanju Özcan, kentte yabancı kalmaması yabancı kullanıcılara 10 kat zam yapacaklarını açıkladı.

Bolu Belediyesi, Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilere adeta savaş açtı.

Yerel seçimlerde Bolu Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP'li Tanju Özcan'ın ilk talimatı, Suriyelilere yapılan ekmek yardımı kesmek olmuştu.

Son dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriyelileri göndereceğiz" açıklamasıyla başlayan tartışmaların ardından Tanju Özcan yeniden harekete geçti.

SURİYELİLERE 10 KAT ZAM

CHP'li Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.

"YARDIMI KESİYORSUN GİTMİYORLAR, RUHSAT VERMİYORUM GİTMİYORLAR.."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şunları söyledi:

“Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var.

CHP, Bolu'da Suriyelilerin suyuna 10 kat zam yapacak ViDEO



SUYA VERGİYE 10 KAT ZAM YAPACAĞIZ

Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız.

“GÖNDERELİM GİTSİN”

Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin.





“KİMSEDEN BİR ŞEY SAKLAMIYORUM”

Bütün yabancı uyruklu kişilere bu zammı yapacağız. Gitsinler dava açsınlar. Ben hukukçuyum. Aldığım kararın gerekçesini de sebebini de söylüyorum. Kimseden bir şey saklamıyorum.

"BANA FAŞİST DİYECEKLER HİÇ UMURUMDA DEĞİL"

Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Biliyorum ki bu açıklamamdan sonra birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil."