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Haber Merkezi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangın faciaya neden oldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki oteli, saat 03.30 sıralarında alevler sardı.

Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı kısa sürede etkisi altına aldı.

YANGINA UYKULARINDA YAKALANDILAR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.

Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi.

AHŞAP DIŞ CEPHE ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Yaşanan facia üzüntüye boğarken yangınla ilgili dikkat çeken bir detay daha oldu.

Yangının çıktığı otelin ahşap dış cephesinin alevlerin büyümesine neden olduğu öğrenildi.

OTELİN BİR KISMININ UÇURUM OLMASI MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Otelin dış cephesindeki ahşap kaplamanın yangını hızlandırdığı aktarılırken alevlerin bu şekilde hızlandığı belirlendi.

Ayrıca otelin bir kısmının uçurum olmasının, alevlere müdahaleyi de zorlaştırdığı görüldü.

Aynı zamanda alevlerin otelin arka ve iç kısmında devam ettiği bilgisi de paylaşılırken ön tarafta yangının etkisi görülmedi.