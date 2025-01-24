İHA

Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak gecesi büyük bir felaketle sarsıldı.

Grand Kartal Otel'de gece yarısı çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sararak dehşet verici bir manzaraya dönüştü.

Felakette 78 masum hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı.

13 GÖZALTI

Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Yüreği yaslı, gözü yaşlı aileler, söndürme çalışmalarının ardından teslim aldıkları cenazeler ve yarım kalan hayallerin acısıyla sarsıldı.

Oteldeki çalışmalar bir yandan devam ederken, diğer yandan yangınla ilgili araştırmalarda sürüyor.

İHMALLER ZİNCİRİNİ SIRALADI

Yangının ardından bir bir ortaya çıkan otel yönetiminin güvenlik önlemlerindeki ihmaller zinciri, 10 yıl boyunca otelde çalışan eski bir personel tarafından da dile getirildi.

Düzceli Erkut Malaycı, ihmalleri tek tek sıralayarak şoke edici açıklamalarda bulundu.

"YANGIN MERDİVENLERİ YERİNE PERSONEL LOJMANI VAR"

Otel çalışanlarının yangın merdivenlerinin yanında küçük lojmanlarda kaldığı açıklayan Malaycı, “Otelin çevresinde atlama yerleri yoktu. Yangın merdivenlerini bulamadıkları için camdan çarşaf sarkıttılar. Elektrikler olmadığı için göz gözü görmedi. Bir de şöyle bir durum var. Yangın merdivenin olduğu yer sadece betonarme değil.

Yangın merdivenlerinin olduğu yerde personel lojmanları var. 11. kattan 1. kata kadar yangın merdiveni vardı. Ama çıkışı otelin çıkışı değildi. Kayak odasına çıkıyordu. Her katta yangın merdivenlerinin olduğu bölgede tek kişinin kalabileceği küçük odalar vardı. Aşçıbaşı, resepsiyonist gibi kişiler bu odalarda kalıyorlardı.” ifadelerini kullandı.

"MERDİVENLERİ KULLANSALAR ÖLÜME GİDERLERDİ"

Otelde yangın merdivenlerinin olduğunu ama merdivenlerin otelin dışına çıkmadığını belirten Erkut Malaycı, “Otelde yangın merdiveni vardı ama iç kısmındaydı. Tabelalar vardı. Ama elektrikler kesildiği zaman oteldeki yangın merdivenlerini bulamazlardı. Bu yangın merdivenlerini kullansalardı otelin dışına çıkamazlardı.

Yangın merdivenlerinin çıkışı kayak odasına gidiyordu. Orası da alev topuydu zaten. Yangın merdivenlerini kullansalardı ölüme giderlerdi. 163 oda olarak biliyorum. 20 odası personele ait. 5 oda patronlara ait. 140 oda civarı bulunuyordu. Kral dairesi otelin 12. katında, suit odalar 10 ve 11. katta köşe odalar idi” şeklinde konuştu.

"TÜTÜN İÇENLER VARDI, ALARMIN ÇALIŞTIĞINI GÖRMEDİM"

Daha önce otelde bir kere yangın alarmının personellerin tütün içmesinden kaynaklı çalıştığını gördüğünü ama daha sonra müşterilerin içmesine rağmen alarmın çalıştığını görmediğini belirten eski otel çalışanı Malaycı, “Yağmurlama sistemi yok diye biliyorum. Alarm sistemi var ama tuşlu var. Bir zaman otelde personeller tütün içtikleri için devreye girdi alarm sistemi. Patron o zaman personelleri azarladı. O zaman devreye girdiğini gördük. Ondan sonra içenler vardı ama hiçbir zaman görmedim alarm sistemini. Müşteriler içiyorlardı ama içemezsin diyemiyorduk.” dedi.

"350'YE YAKIN KİŞİ VARDI"

Otelde 120 kişinin çalıştığını 230 müşterinin olduğunu belirten Malaycı, “Yangın esnasında; gececi aşçılar olur, kahvaltıcı olur, ekmekçisi ve resepsiyonistçi ise 5-6 personel ayakta olabilir. Gündüz aktif çalışan personel sayısı ise 100-120 arasında kişi vardır. Otelde ortalama 350 kişiye yakın kişi vardı. Grand Kartal Otel'in yanında Kartal Otel var. Bu iki otel birbirinden bağımsız iki otel. Ayrı şirketler. 2 kardeşin oteli ama birbirinden ayrılar. Birbirlerine düşmanlar diyebiliriz.” şeklinde konuştu.

"BOLU BELEDİYESİ İÇERİSİNDE OTELLERİ VAR"

Grand Kartal Otel'in Bolu Belediyesi sınırları içerisinde oteli olduğunu, hatta 3. Otel inşaatının da sürdüğünü dile getiren eski otel çalışanı Erkut Malaycı, “Grand Kartal Otel'in Bolu'da Gazelle Resort spa oteli var. Gölcük yolu üzerinde üçüncü oteli var. İsmini henüz bilmiyoruz. Gazelle Resort Otel Bolu merkezde Karacasu'da hemen. Belki Bolu Belediyesi oraya bakabilir.” dedi.

"AHŞAP GÖRÜNÜM ABARTILDI"

Ahşap görünümün otelde abartıldığını dile getiren Malaycı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: