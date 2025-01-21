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İHA

Bolu'da gece saatlerinde meydana gelen otel yangını büyük paniğe neden oldu.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında facia yaşandı.

Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

234 KİŞİ KONAKLIYORDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla dolu olan otelde 234 kişinin konaklandığı ifade edilmişti.

İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Otel kullanılamaz hale gelirken ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

OTELİN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan yangının çıktığı otelde söndürme çalışmaları sürerken otelin iç kısmı görüntülendi.

Görüntülenen bölgelerde yangın nedeniyle iç kısmın harabeye döndüğü görüldü.

İşte o görüntüler...