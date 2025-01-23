İHA

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak'ta beklenmedik bir felakete sahne oldu.

Lüksüyle bilinen Grand Kartal Otel'de gece yarısı çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sararak korkunç bir manzaraya dönüştü.

Meydana gelen bu korkunç olayda, en az 78 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişi de çeşitli yanıklar ve zehirlenmeler nedeniyle yaralandı.

20 YILDIR GİTTİĞİ OTELE BU SEZON GİTMEDİ

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'de 2005 yılından bu yana kayak dersleri veren ve bu yıl öğrencisi olmaması nedeniyle programını iptal ederek Bolu'ya gitmeyen Mehmet Okuyan (49), meydana gelen facianın ardından yaşadığı üzüntüyü anlattı.

"OTELİN İÇİ KOMPLE AHŞAP"

Grand Kartal'ın konumu açısından güzel bir yerde olduğunu kaydeden Okuyan, “Tabii yüksek katlı bir yer. Grand Kartal'da çok fazla ahşap kullanılmış. Belki Bolu ormanlık bir alan oraya yakın olduğundan dolayı bilemiyorum ama otelin en alt katından en üst katına kadar her yerinde ahşap motifler kullanılmış. Hatta büyük tomruk odunlardan oluşturulmuş otelin iç dizaynı komple ahşap” şeklinde konuştu.

"30 KEZ GİTTİM, YANGIN MERDİVENİ NEREDE BİLMEM"

Okuyan, “Biz sürekli gidiyoruz ama yangını hiç düşünmedik. Benim kafamda da bu yangından sonra bir korku belirdi. Ben de bundan sonra otele gittiğim zaman ilk yangın merdiveni veya bir yangın tüpü arar olacağım.

20 yıldır Grand Kartal'a belki 30 kez gittim yangın merdiveninin nerede olduğunu ve nereden merdivene ulaşacağımı bilmiyorum. Aslında bilmek gerekiyormuş. Yangından sonra bazı şeylerin farkında vardık” ifadelerini kullandı.