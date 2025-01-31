Bolu'da yanan otelin sahibinin üçüncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı

DHA

Türkiye, 21 Ocak sabahı güne milyonları sarsan feci bir haberle uyanmıştı.

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de mutfakta kızgın yağdan çıkan yangını çalışanların suyla söndürmeye çalışması sonrası alevler aniden büyüyerek tüm binayı yutmuştu.

Yaşananlar saatler sonra sadece bir yangın olmaktan çıkarak, derin bir kayıp ve acının başlangıcı oldu.

78 KİŞİ ÖLDÜ

Yangına uykuda yakalanan insanlar metrelerce yükseklikten atlamak zorunda kaldı. Kimileri düşmesi sonucu ağır yaralandı, kimileri ise alevlerin arasında kalarak can verdi.

Yaşanan facianın ardından 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği açıklandı.

DİĞER OTELİ DE KAPATILDI

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.

Halit Ergül'ün Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan 5 yıldızlı Gazelle Resort Otel'i de faciadan sonra kapatıldı.

ÜÇÜNCÜ OTELİNİ YAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Faciaya ilişkin soruşturma sürerken, Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde 3'üncü otelini yaptırdığı ortaya çıktı.

35 oda olarak planlanan ve orman içerisine yapılan otelin kaba inşaatının bittiği, ayrıca inşaatta bir iş makinesinin çalıştığı görüldü.

Ergül'ün Gölcük Tabiat Parkı'nda göl kenarında bulunan restoranını da boşaltarak kapattığı öğrenildi.

ERGÜL'E PANKARTLI TEPKİ: CANİ HALİT

Diğer yandan Karacasu beldesinde Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Otel'in giriş yolundaki parka, vatandaşlar tarafından "Ben 78 canın ailelerinin hatta tüm Türkiye’nin sesiyim. Ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Cani Halit" yazılı pankart asıldığı görüldü.