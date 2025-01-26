Bolu'da yangın faciası: Mimar serbest kaldı

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Ocak'ta Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınanlardan 11 kişi daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükseldi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜRÜ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye Personeli İrfan Gazelle Müdürü Ahmet Demir, İç Mimar Ali Bilir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MİMAR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan 72 yaşındaki otelin mimarı serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.