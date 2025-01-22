Bolu'da yangından kurtulmak için 12'nci kattan atladı: Ağır yaralandı

DHA

Sömestir tatilini ailecek geçirmek isteyenlerin yolunu tuttuğu Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel, tüm Türkiye'yi yasa boğan manzaralara sahne oldu.

Dün sabahın erken saatlerinde otelin mutfak bölümünde çıkan yangın, binanın ahşap olmasının da etkisiyle hızla büyüdü.

Kısa sürede tüm otele yayılan yangın felakete dönüştü.

76 ÖLÜ

76 canın yok olduğu bu feci olayda, onlarca kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu çocuklar oluştururken, onlardan geriye kalan hikayeler ise yürekleri bir kez daha yaktı.

12'NCİ KATTAN ATLADI

Yangının yuttuğu otelde 1,5 ay önce işe başlayan Şevval Şahin, 12'nci kattan atlayarak canını kurtarmıştı.

Kaldığı odanın penceresinden atladıktan sonra ağır yaralanan genç kız, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şahin’in tedavisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

KARARI BABASIYLA KONUŞURKEN ALDI

Şevval Şahin’in, yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi.

Şahin’in pencereden atlama kararını, babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.