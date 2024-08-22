Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk bölgede çıkan yangın, kısa sürede yayılarak Bolu Gerede'ye sıçradı.
Gerede'nin Demirler Köyü'nde iki gün boyunca etkili olan orman yangını, büyük bir alanı kül olmasına sebep oldu.
KONTROL ALTINA ALINDIĞI DUYURULMUŞTU
Yangının ikinci gününde, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye erlerinin havadan ve karadan sürdürdüğü çalışmaların ardından yangının kontrol altına alındığını duyuruldu.
Yangına dair açıklama yapan OGM, “Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.
TEKRAR YANGIN ÇIKTI
Açıklamanın ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan kıvılcımlar sonucu yangın Demirler Köyü'nün ormanlık alanındaki iki farklı noktaya sıçradı.
Ekipler söz konusu bölgeye yönelerek yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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