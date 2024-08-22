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Bolu'da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi

Bolu'da kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi Soğutma çalışmalarının devam ettiği Demirler Köyü'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle dağılan kıvılcımlar tekrar yangına sebep oldu. İki farklı noktada etkili olan yangınlar için ekiplerin müdahalesi sürüyor.