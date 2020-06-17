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    Bolu'da yolcu otobüsünde 360 gram kokain yakalandı

    Bolu’da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 360 gram kokainle yakalanan şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 21:42
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    Bolu'da yolcu otobüsünde 360 gram kokain yakalandı

    Diyarbakır’dan İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

    Bolu sınırlarına giriş yaptığı belirlenen yolcu otobüsü TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde kurulan uygulama noktasında durduruldu.

    POŞETE GİZLENEN 360 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

    Otobüste narkotik köpeği ‘Foya’ ile yapılan aramada T.Ç. (61) isimli yolcunun poşete gizlediği 360 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ç., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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