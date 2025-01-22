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DHA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı.

Meydana gelen yangının ardından güvenlik önlemleriyle ilgili çeşitli sorular da beraberinde geldi.

Bunlardan en çok tartışılanı ise yangın merdiveni oldu.

DİĞER OTELLERİN YANGIN MERDİVENİ DIŞARIDA

Bilindiği üzere 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor.

4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

YANGININ ÇIKTIĞI OTELDE İSE İÇERİDE

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın sırasında yapılan 2 farklı kayıttan birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplanmış hali, diğerinde ise alevler içinde kaldığı kameraya yansıdı.