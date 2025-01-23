Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 5 otel bulunuyor.

4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

YANGIN MERDİVENİ BİNANIN İÇİNDE

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

"EN BÜYÜK GAF, YANGIN MERDİVENLERİNİN HALILARLA KAPLI OLMASI"

Otelin yangın merdiveninde halıların kaplı olduğunu dile getiren Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, şunları söyledi:

2 bin metrekarenin üzerindeki her alanda yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu otelde normal şartlarda olması gerekiyor. Burada var mı? Yok ne yazık ki. Yangının da büyümesini, büyük can kaybına sebep olmasının nedeni o. Koridorlarda mevcutta kapılar arasında dumanın geçişini engelleyecek sistemler olması gerekiyor. Eğer yangın merdivenleri ayrılmış, izole edilmiş, hava kompartmanı olan ve mevcutta bizim kaçış tünelleri dediğimiz kapılar olsaydı insanlar dumana maruz kalmadan güvenli yangın merdivenleriyle aşağıya inecekti.



Bu anlattıklarımın hepsi olsaydı hiç can kaybı olmayacaktı. En büyük gaf, yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar yangından çıkamadı. Camlara yönelmek zorunda kaldılar. Kapıların 60 derece yangına dayanıklı olması gerekiyor. Feryat figan bu durumu izledik.