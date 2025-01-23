Bolu'daki feci otel yangınını unutup tatile devam ettiler

İHA

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak Salı sabahı tarifsiz bir acıya uyandı.

Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan ve ahşap kaplamalı binayı hızla yutan yangın, geride küle dönmüş hayalleri ve hüzünlü bir sessizliği bıraktı.

Saat 03.30’da başlayan alevler, soğuk kış gecesini korkunç bir felakete çevirdi.

YANMAMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALDILAR

Kurtulma mücadelesi veren tatilcilerin çaresizlik içinde pencere kenarlarında sıralandığı, can havliyle kendini dışarı atanların dahi kurtulamayıp düşerek can verdiği bu olay, Türkiye’yi yasa boğdu.

78 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı bu trajedi sonrası, otel sahibi ve yetkililerin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Ancak yaşanan gelişmeler, geride kalanların acısını hafifletmeye yetmedi.

FELAKET ANLARI UNUTULDU

Olayın üzerinden yalnızca üç gün geçti.

Facia sonrası 22 Ocak'ta milli yas ilan edilirken, bölgedeki 4 otel pistlerini kayağa kapatmıştı.

Milli yasın sona ermesi ile pistler, bugün yeniden kayağa açıldı.

Henüz cenazelerin çoğu defnedilmemiş, ailelerin acısı tazeyken, Kartalkaya’nın diğer pistlerinde tatilcilere doldu.

KAYAK KEYFİ YAPTILAR

Grand Kartal Otel'e ait pistlerde sessizlik hakimken, diğer pistlerde tatilcilerin kayak keyfi sürdü.

Görüntülenen o anlar, sosyal medyada tepkilere neden oldu.