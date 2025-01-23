Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye, gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen otel yangınıyla adeta kabus gibi bir güne uyandı.

78 canın yok olduğu bu feci olayda, onlarca kişi de yaralandı.

İLK BULGULARA ULAŞILDI

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı altı cumhuriyet başsavcısı yürütüyor.

Yaşanan felaket ilişkin yürütülen soruşturmada ise ilk bulgulara ulaşıldı.

YANGIN RESTORANDAKİ MUTFAKTA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yangın otelin restoranındaki mutfak bölümünde başladı.

Yangının başladığı mutfak bölümünde yağmurlama sistemi bulunmadığı öğrenildi.

MERDİVEN BACA GÖREVİ GÖRDÜ

Otelde çıkan yangında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri yangın merdivenlerinin durumu oldu.

Ekipler, bina içinde yangın merdiveni olduğunu belirledi. Ancak bu yangın merdiveni, yangın sırasında bir baca görevi gördü.

Alt katlarda başlayan yangında oluşan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi.

YOĞUN DUMANDAN KAÇAMADILAR

Otelden sağ kurtulanlar da, yangın merdivenine gittiklerini ancak yoğun duman nedeniyle kaçamadıklarını aktarmıştı.

Yönetmeliğe göre bu merdivenlerin her katta yangın kapılarına sahip olmlası gerekiyordu.

Görüntülerden yangın merdiveni olarak nitelendirilen bu bölümlerin herhangi bir kapıya sahip olmadığı, normal merdiven olarak hizmet verdiği de anlaşılmıştı.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ KAYNAKLI

İlk bulgulara göre can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı.

İlk bulgularda öne çıkan yangın merdivenlerinin, binanın inşaası sırasında yönetmeliğe uygun olması gerekiyordu.

Yönetmelikte, binaların, binanın yük taşıma kapasitesi belirli bir süre için korunabilecek, yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılması sınırlandırılabilecek, yangının civarındaki binalara sıçraması sınırlandırılabilecek, kullanıcıların binayı terk etmesine veya diğer yollarla kurtarılmasına imkân verecek şeilde inşaa edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştı.

YÖNETMELİĞE UYMADILAR

Otelde yangın kapılarının olmadığı de net. Yönetmeliğe göre 4 kattan daha fazla kata hizmet veren yangın kapısının en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gerektiği de ifede edildi.

Yönetmelikte, otel odaları için, "Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır." deniliyor.

Yangının kaynağı olarak işaret edilen mutfaklar için de yönetmelikte, "Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz." hükmü var.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltında. Gözaltına alınanların sorgularına henüz geçilmedi.

Bu isimlerin felaketteki sorumlulukları nedeniyle gözaltına alındıkları belirtiliyor.

Gözaltına alınanlardan biri otelin müdürü, diğeri işletme müdürü bir diğeri ise elektrik teknisyeni.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK

Tüm ayrıntılar titizlikle incelenirken, yangının neden çıktığı bilirkişi raporuyla netlik kazanacak.

Felakete ilişkin bilirkişi raporu, yangının neden başladığını ortaya koyacak.