Bolu'daki Grand Kartal Otel'in kaçak olduğu iddiasına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt

AA

Bolu'da ihmaller zincirinin neden olduğu otel yangını, Türkiye'nin gündemine oturdu..

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak’ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor..

Mutfakta çıktığı ve çalışanların yanan yağa suyla müdahale etmesi sonucu çıktığı tespit edilen yangın sonrası otelin 'kaçak' olduğu iddiası ortaya atıldı..

İddiaya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yanıt geldi..

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan "Grand Kartal Otel kaçak" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"BELGELER BAŞSAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: