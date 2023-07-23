Bolu'daki markete giden iki kardeşin yumurta kolisiyle imtihanı Anneleri ile markete giden kardeşlerden biri yumurta kolisinin üzerine düştü, kalktıktan sonra ise aynı yere kardeşi oturdu. Gülümseten anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Bolu'da anneleri ile markete giden çocuklar gülümseten anlara neden oldu.

Bolu'da yaşayan Remziye Çayır, çocukları Tuğra Kaan ve Toprak Altan ile birlikte alışveriş yapmak için İzzet Baysal Mahallesi'nde bulunan bir markette gitti.

Anne alışveriş yaptığı sırada Tuğra Kaan dengesini kaybederek, yerde duran yumurta kolilerinin üzerine düştü.

Ağabeyi kalktı, kardeşi oturdu

Olayı gören anne hemen oğlunun yanına giderek, onu düştüğü yerden kaldırdı ve yumurtaları kontrol etti.

O sırada ağabeyinin düştüğü yere doğru yönelen Toprak Altan da yumurta kolisinin üzerine oturdu.

Market sahibi kahkahaya boğuldu

Küçük kardeşin de oturmasıyla markette bulunan iki koli yumurta kırıldı. Market sahibi ise olanlar karşısında kahkahaya boğuldu.

"Yumurta sponsoru olduk"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan afacan kardeşlerin babası Ömer Çayır, "Bugün mahalle marketinin yumurta sponsoru olduk" dedi.