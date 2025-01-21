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Haber Merkezi

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından tatilciler kayak merkezlerine akın etti. Ancak Bolu Kartalkaya’da keyifle başlayan tatil, korkunç bir felaketle son buldu.

Türkiye, bir kez daha toplu ölümlerin yaşandığı yangın faciası ile sarsıldı.

Türkiye’nin önemli kayak destinasyonlarından biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bulunan 12 katlı ahşap bir otelde, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Restoran bölümünde başladığı belirlenen alevler, binanın ahşap yapısı nedeniyle hızla tüm oteli sardı ve tam anlamıyla bir kabusa dönüştü.

DOLULUK ORANI YÜZDE 90 OLAN OTELDE YANGIN

Sömestir tatili sebebiyle doluluk oranının yüzde 80-90 olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde, yangının fark edilmesiyle büyük bir tahliye mücadelesi başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından otel personeli, zamanla yarışarak konukları binadan çıkarmaya çalıştı. Panik ve korku dolu anlarda, tatilciler uykularından fırlayarak hızla oteli terk etmeye çalıştı.

YANGIN KONTROL EDİLEMEDİ

Yangın ihbarı üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Ancak ahşap yapının kolayca tutuşması nedeniyle yangın kısa sürede kontrol edilemez hale geldi.

66 KİŞİ CAN VERDİ, 55 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trajik felaketin bilançosunu paylaştı. Yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Bu korkunç olay, yarıyıl tatilinin en acı anısı olarak hafızalara kazındı.

BEŞİKTAŞ'TA 29 CAN KAYBINA NEDEN OLAN FACİA HAFIZALARDA

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi, Nisan ayında Türkiye'yi derinden sarsan bir trajediye tanıklık etti. 2 Nisan günü Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi üzerinde yer alan 16 katlı bir binanın zemin altı katlarında faaliyet gösteren Masquerade Club'da, tadilat çalışmaları sırasında bir yangın çıkmıştı.

Yangın, kısa sürede eksi 1 ve eksi 2'nci katları etkisi altına alarak büyük bir felakete yol açtı. Olayda, aralarında 2 yabancı uyruklunun da bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti.

Bu elim hadise, geride derin bir üzüntü ve yanıt bekleyen sorular bıraktı.

Bu faciadan yalnızca 8 ay sonra 66 insanın daha benzer bir olay nedeniyle can vermesi, yeterli derslerin alınmadığı endişesini de doğurdu.

