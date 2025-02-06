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Haber Merkezi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Ocak'ta Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen Köstereli ve Bal'ın savcılık sorguları tamamlandı.

24 Aralık 2013'ten bu yana İl Özel İdare Genel Sekreteri olarak görev yapan Sırrı Köstereli ile yardımcısı Bünyamin Bal, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

Daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 9'u serbest bırakılmıştı.