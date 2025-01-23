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İHA

Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında can verenlerin sayısının 79'a yükseldi.

Yangın soruşturmasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı.

İlgili soruşturmada gözaltı sayısı 11'e ulaştı.

ÇARESİZLİK VE KURTULUŞ MÜCADELESİ

Korkunç gecede yaşananlara ilişkin yürek yakan detaylar ve görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bazı insanların yüksekten atlayarak bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı anlara ait görüntü adeta kan dondurdu.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde çaresiz kalan bir kişinin dumanla kaplı odadan kurtarmak için bebeğini kucağına alıp atmaya çalıştığı görülüyor.

Çevredeki vatandaşların, "Çocuğunu atacak" ifadelerini kullandığı ve atmaması için bağırdığı duyulurken kan donduran görüntünün devamında ise çatı katında bulunan bir kişinin pencereden atladığı anlar yer alıyor.