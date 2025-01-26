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Türkiye'yi yasa boğan yangın felaketinde ihmaller zinciri ortaya çıkmaya devam ediyor...

Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüne yol açan otel yangını sonrası soruşturma başlatılmıştı.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 15 OLDU

Yangınla ilgili soruşturmada aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ayrıca otel sahibinin Karacasu beldesindeki oteline yönelik düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

OTEL SAHİBİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklananlardan biri olan otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadeleri de ortaya çıktı.

Halit Ergül, hem savcılık hem de mahkemedeki ifadelerinde özellikle aşçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlilerini suçladı.

Ergül, aşçıbaşının mutfaktaki elektrikli aletlerden sorumlu olduğunu ve yangın ikaz butonlarının kontrolünün ise otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını söyledi.

KENDİSİ HARİÇ HERKESİ SUÇLADI

Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre de Ergül ifadesinde kendisi hariç herkesi suçladı.

Ergül, tüm departmanların kendi şefleri olduğunu söyleyerek bu kişileri suçladı.

Ergül, mutfaktaki tüm elektrikli eşyalardan aşçıbaşının sorumlu olduğunu söyleyerek, "Mutfakta gece kahvaltı hazırlanması için 4 kişi görev yapıyordu. Oradaki malzemelerin sorumluluğu onlara aittir" dedi.

Ergül, otelin elektrikçisi ile ilgili de, "Ben elektrikçi ile yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur" ifadelerini kullandı.

"YANGIN ALARMI HASAR ALINCA ÇALIŞMADI"

Danışmanlık şirketi hakkında da konuşan Ergül şu iddialarda bulundu:

Bir danışmanlık şirketinden denetim için hizmet aldık. Bana denetimlerde bir eksiklik olduğuna dair herhangi bir bilgi söylemediler. Otelin yangın merdivenleriyle ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi de paylaşmadılar. Otel 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Yangına karşı her türlü denetim alınmıştı. Otel 1998 yılında yapıldı. O dönemde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sisteminin yapılması gerektiğine dair bir şey söylenmedi bana. Yangın alarmı yangın başladığında hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. Her odada kaçış planları vardı. Işıklı yol gösteren tabelalar da vardı.

"TAŞERON FİRMA YANGIN İKAZLARINDAN SORUMLU"

Ergül'ün suçlamada bulunduğu otelin elektrikçisi ise ifadesinde "Ben orada yangın ikazlarından sorumlu değilim. Ben elektrikçiyim. Otelin yangın ikazlarıyla alakalı taşeron bir firma buranın denetimini üstlenmektedir. Adını bilmiyorum otelin sahibi bilir. Benim kendi yetkilim bana ne derse ben onu yaptım" dedi.

"EN SON 15 ARALIK'TA DENETLENDİ"

Savcılık sorgusunda yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını iddia eden Ergül, "En son denetim 15 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur" dedi.

Ergül, yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu belirterek, anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerektiğini ve gece kahvaltıyı hazırlamak için 4 kişinin görev yaptığını söyledi.

Ergül, otelde bulunan elektrik butonlarının çalıştığını ve otelde görevli elektrikçi ile birlikte yangın butonlarının kontrolünü yaptığını ifade etti.

DAMADINI KORUDU

Ergül'ün ifadesinin alınmasının ardından tıpkı Bolu belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu Sedat Gülener'i koruması gibi damadını koruması dikkatlerden kaçmadı.

BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜRÜ ADLİYEDE

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.