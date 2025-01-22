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Haber Merkezi

Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki otel yangını faciasında can kaybı maalesef arttı.



Dün sabaha karşı Bolu'daki kayak merkezi Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren 76 kişinin kimlik tespit çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Şu ana kadar 56 kişinin kimliği belirlenirken, çalışmalar DNA testleriyle titizlikle sürdürülüyor.

ÖLÜ SAYISI 79'A YÜKSELDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, yapılan DNA analizleri sonucunda yangında 3 kişinin daha hayatını kaybettiği kesinleşti.

Bu acı olayda yaşamını yitirenlerin toplam sayısı böylece 79'a yükseldi.

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