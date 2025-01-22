Bolu'daki otel yangınında aileler çocuklarıyla beraber can verdi

Haber Merkezi

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu.

Türkiye'nin yüreğini yakan yangında çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen birçok anne ve baba, aileleriyle birlikte mutlu bir tatile çıkmışlardı.

Ancak çıkılan tatil faciaya dönüştü...

DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE ÇOCUKLARI ARTIK YOK

Yaşanan felakette Bursa’dan tatil için gelen ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti.

Facia kurbanı ailenin cenazelerinin, bugün ikindi vakti Bademli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

DOĞAN ÇİFTİ 2 ÇOCUĞUYLA HAYATINI KAYBETTİ

Adanalı olan ve yabancı bir firmanın Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan'ın, ailesiyle İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne geldikleri öğrenildi.

Otelde çıkan yangın faciasında Mert Doğan’ın, beraberinde eşi Duygu ile çocukları Mavi ve Doğa Doğan'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Doğan Ailesi'nin, perşembe günü Adana'da son yolculuklarına uğurlanması planlanıyor.

AYNI AİLEDEN 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 13 kişi de yer alıyor.

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.

Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp, helallik aldığı öğrenildi.

Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınlarıyla birlikte 14 kişi hayatını kaybetti.

BABALARI İLE HAYATA VEDA ETTİLER

Yine ODTÜ Koleji'nden yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

5 KİŞİLİK AİLE ARTIK YOK

Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişiden 5’i de Çetiz Ailesi oldu.

Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe (40), Ankaralı doktor eşi Ahmet (44), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9), tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi.

Ailenin cansız bedenlerinin, otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

ANNE VE İKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Kartalkaya'daki faciada, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu yaşamını yitirdi.

Hastaneye kaldırılan baba Mete Tunç Boduroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

NEDİM TÜRKMEN VE AİLESİNDEN DE ACI HABER GELDİ

Son olarak Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen'in de facianın yaşandığı otelde kaldığı öğrenildi.

Ailesiyle birlikte otelde konaklayan Türkmen'den uzun saatler haber alınamadığı duyuruldu.

İlerleyen saatlerde ise Türkmen ve ailesinden acı haber geldi. Yangın faciasında hayatını kaybeden 76 kişinin arasında Nedim Türkmen'in ve eşi ile 2 çocuğunun da bulunduğu açıklandı.