Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor...

Önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

ALEVLER BİNAYI KAPLADI

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

CAN KAYBI 66'YA YÜKSELDİ

Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

Büyük felaketin yaşandığı yangın sonrası can kaybının 66'ya yükseldiği açıklandı.

Yaralı sayısı ise 51 olarak açıklandı.

BAKANLAR AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.

"İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor." açıklamasında bulunan Yerlikaya, "Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili iki mülkiyebaş müfettişi görevlendirildi." dedi.

"AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bulunan bu otelde meydana gelen yangında maalesef 66 canımız yitirdik 51 yaralımız var ve çok üzgünüz yangın söndü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden Vatandaşlarımızın ailelerine yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenabı Allah'tan acil şifalar diliyorum yangının meydana geldiği otel 12 katlı ve yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03:27'de alındı ve ihbar gelir gelmez ekipler harekete geçti.

"BİR VATANDAŞIN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Acımız büyük. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi Ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Durumları iyi." dedi.

Bakan Memişoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştır. 17 yaralımız taburcu edilmiş olup, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Olayın hemen ardından 38 ambulans, 14 UMKE timi ve 163 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Bölgede UMKE ekiplerimiz tarafından 2 Acil Müdahale Ünitesi kurulmuştur. Bolu’muza ve ülkemize geçmiş olsun.

"İKİ ADET YANGIN MERDİVENİ VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi.

Ersoy, "2021 ve 2024’de otelin denetimleri yapılmış. Yangın yeterlilik durumu talep edilmiş, yangın yeterlilik belgesi mevcut, bu yangın yeterlilik belgesini itfaiye vermiştir. Yangın yeterlilik belgesini veren itfaiye Bolu Belediyesi’ne bağlı. Süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamada, "Çok büyük üzüntü içindeyiz. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. 4 başmüfettişimizi görevlendirdik. Tekrar aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

ÇÖKME RİSKİ

Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi ve alevler kontrol altına alındı.

Otelde çökme riski bulunduğu da belirtildi.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sağlık Bakanlığı, yangında yaralanan iki vatandaşın hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.