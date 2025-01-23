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Haber Merkezi

Türkiye, Bolu'da kaybettiklerine ağlıyor.

Otel yangınında 12. kattan atlayarak ağır yaralı olarak Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şevval Şahin, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanede hayatını kaybeden Şevval Şahin'in cenazesi, memleketi Bartın'a gönderildi.

Otel personeli olan Şahin'in cenazesi, Demirciler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

YANGINDAN KURTULMAK İÇİN 12'NCİ KATTAN ATLAMIŞTI

Şahin'in ailesi, tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Baba Erdal Şahin, taziyeleri kabul etti.

"BABASI, 'ATLAMA KIZIM' DEMİŞ"

Şevval Şahin'in kuzeni Murat Bakır, "O gece Şevval babasını aramış, 'Baba ben ne yapacağım?' diye. Babası 'Atlama kızım' demiş. Sonra 10 dakika konuştuktan sonra telefon kesilmiş. Yanındaki arkadaşları da vefat etti. Çok acı bir olay." dedi.

KIZINA ÖPÜCÜKLERLE VEDA ETTİ

Öte yandan yaklaşık 1,5 ay önce kızına sarılıp Bolu'ya çalışmaya gönderen anne Bilhan Şahin, bu kez ise cenaze aracına konan kızının tabutu başına kadar giderek, "Güle güle kızım" diye vedalaştı.

Cenaze aracı hareket edince ise acılı anne, art arda gönderdiği öpücükle kızına veda etti.

Cenaze törenine; Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın yanı sıra Şevval Şahin'in yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı.