Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybetmişti: Liseli Ömür'e veda

DHA

Sömestr tatilini verimli geçirmek isteyen ailelerin yolunu tuttuğu Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde tatil keyfi, sabahın ilk ışıklarıyla kabusa dönüştü.

Grand Kartal Oteli’nin restoran katında başlayan alevler, binanın ahşap yapısının etkisiyle adeta bir ateş çemberine dönüştü.

Göz açıp kapayıncaya kadar otelin her köşesini saran yangında hayatını kaybeden 76 kişinin acısı, yürekleri dağladı.

TARİFSİZ ACILAR KALDI

234 misafirin bulunduğu otelde yaralanan 51 kişiden bazıları hastanelerde yaşam mücadelesi verirken, facianın ardından geriye hüzün dolu hikayeler ve tarifsiz bir yas kaldı.

Hayatını kaybedenler arasında bulunan 18 yaşındaki 11'inci sınıf öğrencisi olan Ömür Kotal ise, arkasında yarım kalmış hayaller ve gözü yaşlı ebeveynler bıraktı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bolu'dan, Ankara'ya gönderilen Ömür Kotal'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kotal için Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

AİLESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Bir erkek kardeşi bulunan Ömür Kotal'ın babası Vahap Ozan Kotal ile annesi Zeynep Kotal, ayakta durmakta güçlük çekti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Ömür Kotal, yakınlarının gözyaşları arasında Gölbaşı Mezarlığında toprağa verildi.