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Haber Merkezi

Bolu'daki yangın yürekleri dağladı...

Kartalkaya'da her yıl on binlerce kişiyi ağırlayan Grand Kartal Oteli, çıkan yangınla 76 vatandaşımıza mezar oldu.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı facia, herkesi yasa boğdu.

GERİYE YÜREK YAKAN HİKAYELERİ KALDI

Sömestr tatili nedeniyle çok sayıda çocuğun da kaldığı otelde hayatını kaybedenlerden geriye, yürek yakan hikâyeleri ve hayalleri kaldı.

ACI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Faciayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerle ilgili acı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

ÇARESİZ HALLERİ KAMERALARA YANSIDI

Yangın esnasında çatıya çıkarak kurtulmayı bekleyen adamın çaresiz halleri, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bağrışların ortasında yardım bekleyen adamın çaresizce bekleyişi, yangının en üzücü görüntülerinden birisi olarak tarihe geçti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kartalkaya'da otelde dün sabaha karşı saat 03.27'de başlayan yangına, ilk ihbarın gelmesiyle itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı müdahale başlamıştı.

Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

JAK ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.