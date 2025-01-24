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İHA

Türkiye, Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası ile sarsıldı.

Olayda, otelde 21 Ocak Salı günü saat 03.27 sıralarında yangın çıkmıştı.

78 CAN KAYBI

Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.

SON DURUM

Hastanede tedavi gören 40 yaralı taburcu oldu, 10 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Gözaltına alınan 12 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

ARAÇLAR TESLİM ALINIYOR

Öte yandan, hayatını kaybeden vatandaşların yakınları bölgeye gelerek araçları teslim aldı. 3 tatilcinin ise aracı otel otoparkında bekliyor.