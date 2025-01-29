Bolu'daki otel faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi

İHA
Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti.
Yangın faciasında yaralanan 50 kişiden 48'inin tedavisi tamamlandı.
YANGIN FACİASINDA GÖZALTI SAYISI 28 OLDU
Dava dosyasına ilişkin gözaltına alınanların sayısı ise 28'e yükseldi.
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi İ.E. de gözaltına alındı.
19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
19 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali Ağaoğlu'nun adliyede, Gazelle Otel kat görevlisi İ.E.'nin ise jandarmada işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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