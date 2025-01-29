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Bolu'daki otel faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi

Bolu'daki otel faciasında gözaltı sayısı 28'e yükseldi Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer işletmesi Gazelle Otel'in kat görevlisi de gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 28 oldu.