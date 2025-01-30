AA & Ensonhaber

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi yangın faciası yaşanmış, 78 kişi alevlerin arasında yaşamını yitirmişti.

Yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

22 ÜYEDEN OLUŞACAK

TBMM'nin Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Kararı'na göre kurulacak komisyon, 22 üyeden oluşacak.

Başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.