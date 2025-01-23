İHA

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Acı olay sonrası hayatını kaybedenlere ilişkin yürek burkan hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, yangında hayatını kaybeden iş kadını Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ile çocukları Pelin ve Kerem Güngör’den geriye acı hatıralar kaldı.

"KEREM BANA, 'BENİ MARKETE GÖTÜR, BANA SÜRPRİZ YAP' DEDİ"

14 yıldır ailenin çocukları Pelin (14) ve 5 gün sonra doğum günü olan 4 yaşındaki Kerem’in bakıcılığını yapan Nurcan Birkoç, kahreden detayları aktardı.

Birkoç, “Geçen hafta cuma günü Kerem bana, ’Beni markete götür, bana sürpriz yap’ dedi. Ben de götürdüm aldım. En güzel hediyeleri aldım, her şeyi aldım. Kerem ve Pelin’in karnelerini kutladım, tebrik ettim. Saçlarını kokladım, öptüm ikisinin de” dedi.

"BEN NURCAN ABLAMA GİTMEK İSTİYORUM, KAYAK YAPMAK İSTEMİYORUM"

Nurcan Birkoç’un eşi Rıza Birkoç ise, şöyle konuştu:

Eşim yaklaşık 10 yılı aşkın süredir yanlarında çalışıyordu. Pelin 15 yaşına girecekti. Beraber bir aile gibiydik. Bu çocuklar bizim de çocuklarımız. Bizim de bir çocuğumuz var ama onları kendi çocuğumuzdan ayırmadık. Hakkımız helaldir her zaman. İnşallah onlar da helal ederler. Son yolculuklarında onları yalnız bırakmadık. Hatta Kerem, yola çıkacakları gün gece saat 3’te kalkmış. Annesi Burcu Hanım’a, ‘Anne ben Nurcan ablama gitmek istiyorum. Kayak yapmak istemiyorum. Beni onlara bırakın, siz kayağa gidin’ demiş. Sonra da Burcu Hanım bizi aradı, bize Kerem’in kayak yapmak istemediğini söyledi. Sonradan onlar maalesef mecburen götürmüşler. Biz de talihsiz ve çok kötü haber aldık.

"NEDEN OLANLAR CEZA ALSA DA ONLAR GİTTİKTEN SONRA BUNUN BİR ÖNEMİ YOK"

Nurcan ve Rıza Birkoç’un tek çocuğu olan Sevgi Birkoç ise, şu sözleri sarf etti: