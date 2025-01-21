Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin cansız bedenleri, tır dorsesinde teşhis edildi
Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’da sabaha karşı bir otelin restoran katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı etkisi altına alarak büyük bir felakete dönüştü.

O sırada otelde bulunan 234 kişiden 66'sı ne yazık ki hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Ancak facianın ardından yaşananlar, acının boyutunu daha da artırdı.

CENAZELER, TIR DORSESİNDE TEŞHİS ETTİRİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, bir piliç firmasına ait tırın dorsesinde ailelere teşhis ettirildi. Bu görüntü, yangının yarattığı derin travmayı daha da ağırlaştırdı. Yakınlarını kaybeden aileler, hem sevdiklerini kaybetmenin acısıyla hem de cenazelerin teşhis koşullarıyla sarsıldı.

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SORUŞTURMALAR VE İHMALLER GÜNDEMDE

Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenememiş olsa da otelde yangın güvenliğiyle ilgili eksikliklerin olup olmadığı tartışma konusu oldu. Yetkililer, ihmallerin ve sorumlulukların tespit edilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın ardından otel yönetimine ve yetkililere yönelik eleştiriler de giderek artıyor.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü