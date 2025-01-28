Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

DHA

Geçtiğimiz hafta Bolu'da meydana gelen otel yangını tüm ülkeyi yasa boğdu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kahvaltı hazırlığı yapan mutfak çalışanlarının kızgın yağdan çıkan alevlere suyla müdahale ettiği ve daha da büyüyen alevlerin önce çatıya sonra komple binaya sıçradığı belirlenmesinin ardından ortaya çıkan ihmaller zinciri tek tek ortaya çıkıyor..

ÖNERGE KABUL EDİLDİ: KOMİSYON KURULACAK

Bu kapsamda TBMM Genel Kurulu'nda Bolu'daki yangının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edildi..

Komisyon, Kartalkaya’daki yangının ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Ocak'ta Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in de tutuklanmasına karar verildi.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi.