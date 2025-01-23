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Haber Merkezi

Türkiye, gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen otel yangınıyla adeta kabus gibi bir güne uyandı.

Önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

İHMALLER GÜNDEME GELDİ

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası, otellerdeki yangına karşı alınması gereken önlemlerin maliyetini gündeme getirdi.

Uzmanlar, gecelik konaklama fiyatı ile kıyaslanınca yangın uyarı sistemlerinin maliyetinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

1 MİLYON TL FACİANIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRDİ

Kartalkaya Grand Kartalkaya Oteli'nin 161 odasının toplam yangın uyarı sistemi maliyeti 1 milyon TL'yi buluyor.

ODA BAŞI 6 BİN 210 LİRA

Yapılan hesaplamalar sonucu bu da oda başına 6 bin 210 lira bin maliyete karşı geliyor.

Bir günlük oda ücretinin ortalama 30 bin TL olduğu düşünülünce facianın önüne geçilmesi için harcanacak paranın ne kadar düşük olduğu ortaya çıkıyor.

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), bu ücretin bazı durumlarda 3 milyon liraya çıkabileceğini açıkladı. 12 kiloluk yangın tüplerinin maliyeti en fazla bin 200 TL.

İKAZ VE YAĞMURLAMA SİSTEMİ

Uyku sırasında çıkabilecek yangını önceden fark eden ikaz sistemleri ise 50 odalı bir otelde 50 bin TL ile 100 bin TL arasında iken 150'liden fazla odalı büyük otellerde 250 bin TL'yi buluyor.

Yağmurlama sistemlerinin (Sprinkler) maliyeti ise metrekare başına 300 lira ile 600 lira arasında değişiyor.

Bu da küçük otellerde 75 bin TL, büyük otellerde ise 150 bin TL'lik bir maliyeti buluyor.

OTELİN HER NOKTASINA KURULMASI GEREKİYORDU

Sistemin başarılı olabilmesi için otelin her noktasına kurulması gerekiyor.

Yangın merdivenlerinin metrekare maliyeti ise 2025 yılında 4 bin 500 TL.