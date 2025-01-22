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Haber Merkezi

Türkiye'nin yüreği yanıyor...

2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da, Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı.

76 CAN KAYBI

Dün gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya çıktığını açıkladı.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Yerlikaya, 9 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin 56'sinin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı. 45 kişinin naaşı, ailelerine teslim edildi.

Yerlikaya, yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı.

VİCDANLARI KARARTAN GÖRÜNTÜLER

Tüm bunlar yaşanırken Türkiye, vicdanları kanatan görüntülere tanıklık etti.

Kimileri can pazarının yaşandığı otelin etrafından kayak yapmayı sürdürürken, bir kısmı ise sosyal medya üzerinden çirkin yorumlarda bulundu.

TİKTOK'TA ÇİRKİN SÖZLER

Bunun son örneği, TikTok canlı yayınında kayıtlara geçti.

İki kadının yaptığı yayın sırasında söylenen sözler, sosyal medyada gündem oldu.

"BEN ZENGİNLERE AĞLAMIYORUM"

Kadın, otelde hayatını kaybeden vatandaşlar için "Ben zenginlere ağlamıyorum. 37 bin TL ver havanı at, herkes kaderini yaşar. Eceliyle herkes ölür." ifadelerini kullandı.