Türkiye, Bolu Kartalkaya'dan gelen acı haberle sarsıldı.

Yarıyıl tatilini fırsat bilenler, Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'e aileleriyle birlikte gitti.

Ancak gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle 78 kişi can verdi...

238 kişinin konakladığı otelde hayatını kaybeden 78 kişinin arasında ise çocuklar da bulunuyor.

ÖLENLERİN 36'SI ÇOCUK

Ölenlerin 36’sının, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar olduğu öğrenildi...

Ayrıca yangınlarda en az 30 ailenin etkilendiği belirtildi.

18 yaşında ve altındaki en az 36 çocuk, faciada ölenler arasında...

AİLELER GERİ DÖNEMEDİ

Yangında yaşamını yitirenler arasında Bursa’da yaşayan diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray da vardı.

8 yaşındaki oğulları Demir ve 11 yaşındaki kızları Defne ile birlikte yangından kurtulamadılar.

HAYATINI KAYBEDEN AİLE VE ÇOCUKLAR İSE ŞÖYLE...

İstanbul’da yaşayan Doğan Ailesi, faciada hayatını kaybetti.



41 yaşındaki anne Duygu Doğan ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan, ilkokul çağındaki kızları Doğa ve Mavi ile yangında hayatını kaybetti.



Süleyman Dayı ve eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse (12) ile birlikte otelin 11. katında yangına yakalandı.



Çetiz Ailesi'nden de 5 kişi hayatını kaybetti.



Doktor baba Ahmet Çetiz ve Habibe Çetiz, 11 yaşındaki ikizleri Sedat ve Vedat ile 9 yaşındaki oğulları Esat da hayatını kaybetti.



Sözcü Yazarı olan ve ailesiyle tatile giden Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, kızı Ala Dora (18) ve oğlu Yüce Ata (22).