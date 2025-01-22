İHA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, 79 kişinin yaşamını yitirmesine ve 51 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yaşanan bu trajedinin ardından, otelde çalışan Mehmet Can Gezici, o dehşet dolu anları anlattı.

Hâlâ olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Gezici’nin anlattıkları, yürekleri burktu.

Alevlerin otelin içinde hızla yayıldığını belirten Gezici, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:

"KIYAMET GİBİYDİ, ÇARESİZ KALDIK"

Yangın başladığında saat gece 03.00 civarıydı ve biz uyuyorduk. Uyandığımızda korkunç bir manzarayla karşılaştık. Otelden dışarı çıktığımda adeta kıyamet sahnesine şahit oldum. Alevler hızla otelin orta katlarından yukarıya doğru yayılıyordu. İnsanlara yardım edebilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Camdan atlayanlar için yastık ve yorganlar taşıdık. Ancak bu çabalarımız pek yeterli olmadı.

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"BİR HEMŞİRENİN ATLAYIŞINI İZLEMEK ZORUNDA KALDIM"

12. kattan bir hemşirenin atlayışına tanık oldum; o an hayatını kaybetti. Bu görüntü zihnimden asla silinmeyecek. Aileler çocuklarını hayatta kalabilsin diye aşağıya atmak zorunda kaldı. Ancak kurtulan çok az kişi oldu. Ne hissettiğimizi tarif etmek bile imkânsız. O oteli her gördüğümde bu korkunç anlar yeniden gözlerimin önüne geliyor. Yardım çığlıklarına cevap verememek kadar çaresiz bir duygu olamaz.

Mehmet Can Gezici’nin sözleri, yangının yarattığı yıkımın boyutlarını ve o an yaşanan çaresizliği gözler önüne seriyor.